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Не узнать! Певица Адель похудела на 10 килограммов – фото

Британская певица произвела фурор на вечеринке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Адель
Адель
Фото: Getty Images

Одна из самых популярных британских певиц Адель, которая сразу после развода с мужем закрутила роман с темнокожим рэпером, продолжает поражать своей силой воли. После того, как в апреле этого года стало известно о разводе с супругом, певица кардинально изменилась, скинув 10 килограммов.

В январе 2019-го Адель заявила, что уходит со сцены. Подробности смотрите в сюжете:

Но на этом знаменитость не остановилась и теперь вовсе сразила наповал подписчиков в Instagram, опубликовав снимок новой себя. На кадрах 31-летняя Адель выглядит совсем по-другому и от прошлого лика пышнотелой артистки ничего не осталось. Ко всему, кардинальная потеря веса также изменила и черты лица звезды – ярко выраженные скулы и огромные глаза. Красотка! Что тут скажешь!

INSTAGRAM (@wu901105)

"Раньше я плакала, но теперь я потею", – написала под опубликованным кадром певица, намекнув на тягости отношений с бывшим мужем.

Похудевшая Адель на вечеринке в Голливуде
Похудевшая Адель на вечеринке в Голливуде
Фото: instagram.com/adele

Ее изменения первыми смогли оценить гости голливудской вечеринки в честь дня рождения рэпера Дрейка, на которой присутствовала Адель. В черном бархатном платье с оголенными плечами певица просто ошеломила присутствующих своим внешним видом.

Адель до и после похудения
Адель до и после похудения
Фото: Getty Images

Напомним, 31-летняя Адель на своей страничке в Instagram сделала публикацию, где рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в своей жизни.

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