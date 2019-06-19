Не узнать! Адель сильно изменилась после развода с мужем: видео

Британская певица удивила стройной фигурой

Адель Фото: Getty Images

Кажется, у британской певица Адель после громкого развода с экс-супругом Саймоном Коннекки налаживается жизнь. Популярная артистка недавно приобрела себе дом за 10 миллионов долларов в Беверли-Хиллз, а теперь предстала перед поклонниками в новом образе. Самая богатая певица Британии в возрасте до 30-ти лет изрядно похудела, чем очень удивила фанатов.

В январе Адель заявила, что уходит со сцены. Подробности смотрите в сюжете:

На опубликованных кадрах в Instagram заметно, что у певицы стройная фигура и похудевшее лицо. По информации западного издания The Sun, Адель похудела на десять килограммов.

15 Июн 2019 в 8:10 PDT INSTAGRAM (@adele)

Фанаты британской исполнительницы отметили, что она выглядит уверенной и счастливой, несмотря на тяжелый разрыв отношений.

"Адель уделяет время себе любимой, и она считает это своим приоритетом на данный момент вместе с ролью мамы для Анджело. Она любит свой новый режим тренировок, и он действительно дает результаты. Плюс она сбросила вес. Ее друзья рады, что она пришла в себя после развода. У нее новая жизнь", – рассказал собеседник издания The Sun.

Напомним, что певица, которой недавно исполнился 31 год, на своей страничке в Instagram сделала публикацию, в которой рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в своей жизни.

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