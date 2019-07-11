Не узнать: новый образ Кати Осадчей резко раскритиковали
Телеведущая приняла участие в съемках
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в последнее время часто вызывает критику своими публикациями. В этот раз шоувумен поделилась фото в новом образе и вызвала волну негодования.
Катя Осадчая в Instagram показала фото, на котором позирует с собранными в пышную прическу волосами и голубыми тенями. Консервативности образу добавили белая блуза, красные бусы и юбка-плиссе на запах. Телеведущая выглядела, словно героиня ретрофильма.
Подписчики резко раскритиковали образ Кати Осадчей: "Бабушка Катя", "Вас не узнать...", "Сразу +10".
Кроме того, Катя Осадчая заинтриговала подписчиков подписью к фото. "Прекрасный, нарядный кандидат! А то все такие теперь с подкатанными рукавами идут, в модных костюмах, а как же бабетты, кофточки, тени голубые".
Подписчики тут же принялись отговаривать телеведущую, которая, по всей видимости, лишь приняла участие в съемках, идти в политику.
Ранее мы также писали, что Катю Осадчую раскритиковали за дорогую покупку. Телеведущая приобрела автомобиль за 3 миллиона гривен.
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