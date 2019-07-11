Не узнать: новый образ Кати Осадчей резко раскритиковали

Телеведущая приняла участие в съемках

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в последнее время часто вызывает критику своими публикациями. В этот раз шоувумен поделилась фото в новом образе и вызвала волну негодования.

Катя Осадчая в Instagram показала фото, на котором позирует с собранными в пышную прическу волосами и голубыми тенями. Консервативности образу добавили белая блуза, красные бусы и юбка-плиссе на запах. Телеведущая выглядела, словно героиня ретрофильма.

Подписчики резко раскритиковали образ Кати Осадчей: "Бабушка Катя", "Вас не узнать...", "Сразу +10".

Катя Осадчая в новом образе Фото: instagram.com/kosadcha

Кроме того, Катя Осадчая заинтриговала подписчиков подписью к фото. "Прекрасный, нарядный кандидат! А то все такие теперь с подкатанными рукавами идут, в модных костюмах, а как же бабетты, кофточки, тени голубые".

Катя Осадчая приняла участие в съемках Фото: instagram.com/kosadcha

Подписчики тут же принялись отговаривать телеведущую, которая, по всей видимости, лишь приняла участие в съемках, идти в политику.

Ранее мы также писали, что Катю Осадчую раскритиковали за дорогую покупку. Телеведущая приобрела автомобиль за 3 миллиона гривен.

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