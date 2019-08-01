Не узнать! Олег Винник показал себя в юности с необычной прической
Певец опубликовал редкое фото, на котором его тяжело узнать
Украинский певец Олег Винник, которому 31 июля исполнилось 46 лет, поделился с подписчиками в Instagram архивным фото из юности, которое еще никто не видел.
Более детально о биографии Олега Винника смотрите в нашем видео:
На опубликованном снимке покоритель женских сердец предстал с необычной прической – длинными волосами, которые, похоже, были выкрашены в пепельный оттенок. В подписи к фото Олег Винник отметил, что с каждым годом он все больше ощущает вкус жизни.
"Не важно, сколько тебе лет. Важно – на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни", – написал украинский исполнитель.
Многие из поклонниц не узнали своего любимого артиста, но поблагодарили Олега за то, что он поделился фотографией из семейного архива.
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