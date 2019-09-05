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Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Женщина опубликовала гневный пост о семейной жизни с артистом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: Facebook

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" молодая возлюбленная украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова сделала достаточно громкое заявление касательно его бывшей жены: "Я не верю, что от хороших жен уходят, что от любимых идут – не верю". На что экс-супруга Павлика Лариса Созаева резко прореагировала на своей странице в Facebook.

Виктор Павлик поделился переживаниями относительно отношений с Екатериной Репяховой:

Женщина рассказала целую историю, как зарождались отношения бывшего супруга с молодой Екатериной. Ко всему, она опубликовала фото, на которых Виктор Павлик позирует обнаженным. Лариса призналась, что он сам ей выслал снимки еще в 2016-м году, когда она уже догадывалась о наличии любовницы.

"Фото Виктор прислал мне в августе 2016. Оно было сделано любовницей. Но он не мог не похвастаться, какой он мачо! Второе фото выслал знакомому, похвастаться какая у него веселая жизнь! Подозревала ли я что- то? Конечно! Но я так устала от его приключений – до этого пять лет в любовницах ходила Татьяна, тоже концертный администратор. До этого 18 летняя стюардесса", – написала Лариса.

Лариса Созаева
Лариса Созаева
Фото: Facebook

Более того, она рассказала свою версию того, как у Кати с Виктором зарождались отношения, когда девушка приехала специально в Николаев на концерт. Экс-супруга 53-летнего певца добавила, что Виктор львиную часть своих денег тратил именно на Катю, покупая ей дорогие подарки. Женщина считает, что именно улучшение финансового положения привлекло 25-летнюю девушку.

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"Виктор за свои деньги (после концерта в Николаеве, – Ред.) посадил ее на BlaBlaCar и отправил на Киев, дав, естественно, свой номер телефона. По приезду, начинает водить на концерты, и рестораны... Она перестает передвигаться по Киеву на метро и маршрутках, и ездит исключительно на такси! (а я на метро). Ходит только в самый дорогой салон красить волосы и ногти (чего я себе никогда не позволяла, так как у нас не было денег, оказывается они были, но не для всех). Едят исключительно в ресторанах... Виктор купил ей норковую шубу. Снял квартиру. Внимание вопрос! Так это конечно любовь? Или любовь к деньгам? Что думаете?" – подытожила бывшая жена артиста. 

Ранее мы также писали, что Виктор Павлик посвятил композицию молодой возлюбленной.

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