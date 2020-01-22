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Не взирая на развод: Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединятся ради общего дела

Голливудские звезды готовятся к производству шампанского

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли
Экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Несмотря на болезненный развод и обиды со стороны голливудской актрисы Анджелины Джоли к своему бывшему супругу Брэду Питту, звезды обедняются ради создания совместного бизнеса.

Узнайте, почему Брэд Питт заставил Анджелину Джоли сыграть с ним свадьбу:

Как сообщает The Daily Mail, после развода голливудские актеры остаются партнерами по бизнесу. Отметим, что экс-супруги владеют винодельней Château Miraval и в скором времени планируют выпустить новое розовое шампанское.

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Актеры еще в 2011 году приобрели во Франции замок и виноградник Мираваль. Изначально они производили исключительно вино, но теперь, не взирая на личностные разногласия, расширяют общий бизнес. Поначалу Анджелина громко заявляла, что во время брака с Питтом потеряла саму себя и желает отгородить детей от общения с ним. Но в рамках бизнеса артисты продолжают сотрудничать.

Напомним, ранее экс-супруга Брэда Питта Анджелина Джоли выдвинула актеру ультиматум. Более того, актриса заявила, что из-за него она не может жить за границей.

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