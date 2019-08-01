Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Неадекватному поклоннику Земфиры грозит тюрьма: что произошло

На популярную певицу напал незнакомец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00

Против неадекватного поклонника известной певицы Земфиры, которую ранее разыскивали из-за неуплаты долгов, открыли уголовное производство.

Дело в том, что на днях 35-летний мужчина караулил певицу у ее дома в центре Москвы. Земфире пришлось 15 минут умолять, чтобы тот от нее отстал. Звезда даже грозила ему полицией, но все было бесполезно. 

Читайте также:
Наталья Могилевская съела лимон ради фанатов: курьезное видео

"Он же больной, откровенно. Больше всего, что я запомнила из его слов, - его родители отвели в секту Иеговы", – говорит певица. 

Дабы привлечь внимание к себе, мужчина разбил стекло автомобиля певицы, и теперь ему грозит судебное разбирательство. 

Также мы сообщали, что фанатам Олега Винника предлагают купить асфальт, на котором стоял певец.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Фан-группа Олега Винника сделала певцу грандиозный подарок Майли Сайрус впервые прокомментировала нападение фаната
Земфира шоу-бизнес певица поклонники
Реклама

Новости партнеров

Пирог на кефире с ягодами
Пирог на кефире с ягодами
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
30 нескучных вопросов ребенку вместо
30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"
8 причин не возвращаться к бывшему
8 причин не возвращаться к бывшему

Популярные статьи

Вчера, 18:00Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

Ани Лорак с новым бойфрендом подтвердили отношения: фотофакт

Вчера, 10:21Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 31 июля: все знаки зодиака

30 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июляТехно

Земле угрожает столкновение с метеорным потоком

30 июляFun

Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

30 июляEvents

День дружбы 2019: поздравления, открытки и стихи

30 июляШоу-бизнес

Снежана Егорова после громкого развода снова выходит замуж

30 июляFun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

30 июляШоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 72: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

30 июляFood

Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

29 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

29 июляПсихология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

29 июляFun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 июляFun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Новости партнеров

5 простых способов, как избавиться от повышенной потливости
5 простых способов, как избавиться от повышенной потливости
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Ученые назвали новую опасность смартфонов
Ученые назвали новую опасность смартфонов
Очень вкусный салат, который уплетают за обе щеки
Очень вкусный салат, который уплетают за обе щеки
Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть
Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Как связан бег и гормоны
Как связан бег и гормоны
Обниматель панд и еще 11 профессий, которым не нужно учиться
Обниматель панд и еще 11 профессий, которым не нужно учиться