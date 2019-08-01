Неадекватному поклоннику Земфиры грозит тюрьма: что произошло

На популярную певицу напал незнакомец

Против неадекватного поклонника известной певицы Земфиры, которую ранее разыскивали из-за неуплаты долгов, открыли уголовное производство.

Дело в том, что на днях 35-летний мужчина караулил певицу у ее дома в центре Москвы. Земфире пришлось 15 минут умолять, чтобы тот от нее отстал. Звезда даже грозила ему полицией, но все было бесполезно.

"Он же больной, откровенно. Больше всего, что я запомнила из его слов, - его родители отвели в секту Иеговы", – говорит певица.

Дабы привлечь внимание к себе, мужчина разбил стекло автомобиля певицы, и теперь ему грозит судебное разбирательство.

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