"НЕАНГЕЛЫ" перепоют хит Ирины Билык в грандиозном шоу телеканала "Украина"

10 июля в Мариинском парке состоится концерт ко Дню Независимости Украины

"НЕАНГЕЛЫ" Фото: пресс-служба

На масштабном бесплатном концерте "З Днем народження, Україно!", который состоится 10 июля в Мариинском парке, зажгут популярные украинские группы "НЕАНГЕЛЫ" и DZIDZIO, а также известные артисты ALEKSEEV, Alyosha и Сергей Бабкин.

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10 июля в сердце украинской столицы – на открытой концертной площадке КВЦ "Парковый" (вход с Мариинского парка) – телеканал "Украина" организует невероятное шоу ко Дню Независимости нашей страны. Самые популярные артисты споют в этот вечер украинские хиты и подарят зрителям настоящий праздник.

Телеканал "Украина" готовит для гостей концерта много сюрпризов и сегодня раскрывает имена новых звезд, которые зажгут под открытым небом в этот вечер. Это музыканты ALEKSEEV, Alyosha и Сергей Бабкин, а также группы DZIDZIO и "НЕАНГЕЛЫ".

DZIDZIO Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Специально ко Дню рождения нашей страны Вика и Слава из группы "НЕАНГЕЛЫ" представят свою версию песни из репертуара Ирины Билык, но какой именно – девушки пока держат в секрете.

"Уже 10 июля мы ждём вас всех на праздновании дня рождения нашей страны в Мариинском парке! Будет классная компания, много музыки и большой НЕАНГЕЛЬСКИЙ сюрприз — мы споём для вас на украинском ко Дню Независимости и празднику телеканала "Украина". До скорой встречи!", – интригуют артистки.

Любимец девушек ALEKSEEV исполнит свой новый хит "Целуй" и устроит невероятную дискотеку прямо на сцене, а зажигательная Alyosha появится на концерте в совершенно новом образе.

ALEKSEEV Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Alyosha Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, ранее стало известно, что в открытом шоу примут участие невероятная поп-дива Тина Кароль и любимец миллионов Олег Винник, а также популярные группы KAZKA, "Антитіла", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY и Freedom-jazz. Ведущим яркого действа станет звезда телеканала "Украина" Александр Скичко.

Как сообщалось ранее, основную сцену построят на открытой концертной площадке КВЦ "Парковый" (вход с Мариинского парка). Вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Ранее мы также писали, что Александр Скичко баллотируется в депутаты ВРУ.

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