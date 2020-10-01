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Недавно родившая актриса Анна Саливанчук заразилась коронавирусом

Сегодня, 14:14

Вместе с актрисой заболел и ее супруг

Актриса Анна Саливанчук, звезда сериала "Однажды под Полтавой" и фильма "Свингеры", заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Анна в подробностях рассказала, как у нее протекает болезнь и какие лекарства ей можно принимать, учитывая то, что месяц назад она стала мамой во второй раз и сейчас кормит ребенка грудью.

"Сначала симптомы были у мужа. Недомогание, температура 37,6, ломота. Сдал анализ, результат положительный. На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились 39,8 температура, кашель, ломота, недомогание. Вы понимаете, каково это для кормящей мамы. В общем, пока сбиваю температуру "Парацетамолом" и "Но-шпой", принимаю витамин С и Д. Наблюдаем, что будет дальше!" – написала Анна.

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук
Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса также уточнила, что ей пришлось ждать, чтобы сделать тест. Анна рассказала, что врачи не стали приезжать к ней на дом, поэтому ей самой пришлось ехать в клинику.

"Кстати, у нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по пять дней свободного места. Ты больной, с маленькими детьми, должен сам приехать, и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить. Мне сказали: "Наденьте маску, шапку, перчатки и приезжайте", – возмущается Саливанчук.

Напомним, Камалия победила коронавирус и рассказала о здоровье мужа. Мы также сообщали, что муж Алены Шоптенко заразился коронавирусом и посоветовал, когда лучше делать тест.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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