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Наркотики, кино и сцена: неизвестные факты из жизни Уитни Хьюстон

Певица во всем и всегда хотела быть первой, а значит лучшей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:39

Известной американской певице Уитни Хьюстон сегодня, 9 августа, исполнилось бы 56 лет. Звезда приобрела популярность благодаря своему удивительному голосу и эпатажному поведению в обществе. Ее песня I Will Always Love You стала настоящим гимном любви и мировым хитом. Но, не всегда у нее складывались отношения с мужчинами.  

Сегодня.Lifestyle собрали малоизвестные факты из жизни звезды.

Все началось с того, что продюсер заметил Уитни Хьюстон во время выступления в одном из ночных клубов. Он не поверил своим глазам – хрупкая девушка, а голос в 5 октав. После этого ее карьера пошла вверх – престижные награды просто сыпались на нее, а география ее выступлений постоянно расширялась.

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В 1992 году фильм "Телохранитель" сделал ее звездой. За любовью певицы и ее телохранителя наблюдали миллионы. Все женщины мечтали о такой любви, как в этой ленте и о таком же благородном принце.

Кадр из фильма "Телохранитель"
Кадр из фильма "Телохранитель"
Фото: YouTube

Парадоксально, но Хьюстон мечтала точно о таком же и постоянно засыпала в одиночестве. К Хьюстан сватались первые красавчики Голливуда, а она прекрасная, успешная и одинокая.

"Она самая прекрасная. Я очень хотел жениться на ней", – признался как-то актер Роберт де Ниро.

Однажды друг Уитни побывал на ее концерте и не мог поверить – она еле держалась на ногах, а ее голос дрожал. Что же было тому причиной, а точнее, кто.

Пышная свадьба, список гостей на 800 человек и все они видели, как она делает самую большую ошибку в своей жизни. Отец певицы и продюсер были против брака с Бобби Брауном и не удивительно. Ведь, она на пике славы, а он – записал только один альбом и тот провальный. Кроме того, ходили слухи, что Бобби наркоман и скандалист. 

Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон
Фото: Getty Images

После свадьбы все страхи родственником начали сбываться. Всегда собранную Уитни теперь была просто не узнать: она стала опаздывать на концерты и репетиции, а потом и вовсе некоторые отменяла. Под влиянием мужа она пристрастилась к наркотикам. 

Впрочем, певица всегда мечтала стать хорошей женой и мамой. Пока все не изменил очередной скандал. Соседи даже вызвали полицию и Бобби арестовали за нанесение телесных повреждений жене. После этого Уитни бросила Бобби и решат завязать с наркотиками. На тот момент дочери было семь лет. 

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Хьюстон записала альбом, после которого к ней вернулись признание и слава. Потом появилась новая роль в кино. И резко певицы не стало. Ей было 48 лет. Ошибки прошлого оставили свой след. Причиной смерти стали атеросклероз сосудов и обычное снотворное. Хьюстон захлебнулась в ванной.

Она умерла за пару недель до вручения "Грэмми". За одну ночь переписали весь сценарий и посвятили ей. С Уитни приехали проститься люди со всех уголков планеты и только один человек ушел, не дождавшись окончания церемонии. Это был Бобби Браун. Его возмутило поведение охраны, которая отодвигала его и давала поговорить с дочерью. Сама же дочка не могла его простить, ведь он был счастлив в новой семье.

Уитни Хьюстон всегда хотела быть первой, а значит лучшей во всем. Ей не хватило жизни.

Напомним, Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в номере гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

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Источник: Сегодня
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