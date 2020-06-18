"Нельзя держать весь мир взаперти": Потап выпустил песню-манифест лета 2020

Видео к песне рэпер снял на одной из спортивных площадок Киева

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) во время карантина уже успел выпустить песню о ситуации, которая сложилась во всем мире из-за пандемии коронавируса. Теперь музыкант порадовал поклонников новой работой – композицией на песню "Лето 2020". Новый трек ПТП – напоминание о том, что настоящее лето соткано из хороших эмоций, улыбок, танцев и песен, фестивалей и прыжков в воду.

Премьера сингла состоялась 18 июня на YouTube-канале артиста. Mood видео к песне Потап снял на одной из спортивных площадок Киева.

"Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то лето у нас никто не заберет! Идея, разработка и креатив: MOZGI STUDIO", – прокомментировал Потап.

Ранее Потап признался, в какой момент влюбился в NK. По его словам, долгое время коллеги друг друга недолюбливали.

Сама же Настя Каменских также не теряла время на карантине зря и презентовала новый клип на песню "Воспоминания". NK создала романтическую видеоработу, вдохновившись приятными воспоминаниями во время просмотра старых совместных фото и видео с ее супругом Потапом.

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