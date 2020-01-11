"Нельзя так поступать": Дональд Трамп прокомментировал заявление герцогов Сассекских

Президент США поддержал королеву Елизавету II

Дональд Трамп Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал громкое заявление принца Гарри и его супруги Меган Маркл. 8 января герцоги Сассекские сообщили о своем намерении сложить королевские полномочия и отделиться от семьи.

Более детально о заявлении Меган Маркл и принца Гарри отделиться от семьи узнайте в сюжете:

Известно, что заявление герцогов вызвало резонанс в обществе и среди членов королевской семьи, включая Елизавету II. Ее Величество возмутилась таким желанием внука, поэтому она созвала экстренное совещание со своими потомками. В стороне не остался и президент США Дональд Трамп. Он резко высказался на счет сложившейся ситуации вокруг одной из самых влиятельных семей мира.

"Я думаю, что это печально. Я очень уважаю королеву. С ней нельзя так поступать", – цитирует слова Дональда Трамп издание Fox News.

Также читайте, сколько денег потеряют Меган Маркл и принц Гарри после ухода из королевской семьи. Более того, бывшая актриса уже запланировала, чем будет заниматься после сложения своих полномочий.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.