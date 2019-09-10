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Немеют руки: у Ким Кардашян обнаружили две серьезные болезни

На звезду реалити-шоу ожидает длительное обследование

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян, которая недавно удивила сходством со своей дочерью Чикаго, сделала неожиданное признание – у нее диагностировали две неизлечимые болезни в виде волчанки и ревматоидного артрита. Отметим, что, ко всему, знаменитость уже долгое время страдает от псориаза.

Смотрите видео, почему Ким Кардашьян страдает от критики:

Такими печальными новостями со слезами на глазах Ким Кардашьян поделилась с фанатами в новой серии реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Также 38-летняя звезда откровенно рассказала, что обратилась к врачу с жалобами на хроническую усталость. Ко всему, оказалось, что у нее опухают суставы и немеют руки. 

Скриншот из YouTube

Ким даже не могла утром сама застегнуть лифчик, после чего отправилась к врачу. Результаты анализов подтвердили худшие опасения врачей. Теперь на Кардашьян ожидает длительное обследование. 

Напомним, что с волчанкой борется актриса и певица Селена Гомес. Из-за болезни ей понадобилась пересадка почки, а еще девушка часто лечится в психиатрической клинике — волчанка провоцирует депрессию.

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