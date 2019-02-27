Немножко сбавьте обороты: певица MARUV эмоционально обратилась к поклонникам

Поклонники MARUV не могут смириться с тем, что певица не едет на "Евровидение 2019"

Певица MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Победительница Нацотбора на "Евровидение 2019" певица MARUV не представит Украину на конкурсе. Поклонники артистки не могут смириться с данным фактом и пытаются повлиять на ситуацию. Так, фанаты уже создали петицию с требованием отправить MARUV на "Евровидение 2019", а ее коллеги активно поддерживают певицу в сети.

В связи с этим певица MARUV обратилась к поклонникам с просьбой немного сбавить обороты и принять эту ситуацию спокойно.

"Я бы хотела вас очень попросить немножко сбавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала я. Вы знаете, я очень не люблю агрессию и конфликты. Я бы хотела попросить вас не вступать в провокации и поддержать меня своими улыбками, аплодисментами на концертах, полными залами и, конечно, тем, что вы просто слушаете мою музыку. Для меня это лучшая поддержка и лучшая благодарность", – говорит MARUV.

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Кроме того, артистка отметила, что все случившееся позитивно отразится на ее творчестве: "Всем спасибо огромное за поддержку. Вы невероятные, очень вдохновляете, хочется делать что-то новое и творить что-то интересное. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию и сказать, что все, что не случается, – все к лучшему. Теперь у меня есть куча времени для подготовки сольного концерта в Киеве, для подготовки к премии YUNA, для того чтобы сделать много всего интересного для нового альбома – самое важное".

INSTAGRAM (@maruvofficial) on Feb 26, 2019 at 12:25pm PST

Ранее мы писали, что член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что Украина может отказаться от участия в "Евровидении 2019".

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