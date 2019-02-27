Немножко сбавьте обороты: певица MARUV эмоционально обратилась к поклонникам
Поклонники MARUV не могут смириться с тем, что певица не едет на "Евровидение 2019"
Победительница Нацотбора на "Евровидение 2019" певица MARUV не представит Украину на конкурсе. Поклонники артистки не могут смириться с данным фактом и пытаются повлиять на ситуацию. Так, фанаты уже создали петицию с требованием отправить MARUV на "Евровидение 2019", а ее коллеги активно поддерживают певицу в сети.
В связи с этим певица MARUV обратилась к поклонникам с просьбой немного сбавить обороты и принять эту ситуацию спокойно.
"Я бы хотела вас очень попросить немножко сбавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала я. Вы знаете, я очень не люблю агрессию и конфликты. Я бы хотела попросить вас не вступать в провокации и поддержать меня своими улыбками, аплодисментами на концертах, полными залами и, конечно, тем, что вы просто слушаете мою музыку. Для меня это лучшая поддержка и лучшая благодарность", – говорит MARUV.
Кроме того, артистка отметила, что все случившееся позитивно отразится на ее творчестве: "Всем спасибо огромное за поддержку. Вы невероятные, очень вдохновляете, хочется делать что-то новое и творить что-то интересное. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию и сказать, что все, что не случается, – все к лучшему. Теперь у меня есть куча времени для подготовки сольного концерта в Киеве, для подготовки к премии YUNA, для того чтобы сделать много всего интересного для нового альбома – самое важное".
INSTAGRAM (@maruvofficial) on
Ранее мы писали, что член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что Украина может отказаться от участия в "Евровидении 2019".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram