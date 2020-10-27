Нео вернулся: Киану Ривз сделал очень короткую стрижку, как в "Матрице" (фото)

Фанаты "Матрицы" в Сети уже всплакнули и начали ностальгировать

56-летний канадский актер Киану Ривз обновил имидж: звезда "Матрицы" сделал короткую стрижку и в новом образе уже успел попасть в объективы папарацци.

Скриншот: соцсети

Нестареющий Киану просто прошелся по улице с короткой стрижкой, а в Сети поклонники уже стали сравнивать его с...ним же, только 21 (Господи, что?) год назад! Да-да, если вы помните, в таком облике мы уже видели Ривза, когда тот снимался в легендарной "Матрице" в 1999 году.

"Нео вернулся", "О, Боже, я плачу", "Он снова выглядит, как Нео. И не важно, в каком году", – пишут фанаты Ривза в комментариях.

Стоит отметить, что Киану довольно долго ходил с большой шевелюрой, и что его заставило сменить образ – никто пока что не в курсе! Еще несколько поклонниц актера написали: "Киану, ты прекрасен в любом образе". И мы, пожалуй, согласимся!

Кстати, недавно мы узнали пикантный факт о Ривзе: 56-летний актер возглавил список голливудских звезд-мужчин, которые чаще остальных снимаются в постельных сценах. 56 лет Киану отпраздновал не так уж и давно – 2 сентября. Мы тогда вспоминали его лучшие фильмы. Советуем проверить списочек!

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