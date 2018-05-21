Необычная покупка: Бейонсе приобрела церковь за 850 тысяч долларов

Церковь находится в Новом Орлеане

Бейонсе на Coachella-2018. Фото: instagram.com/beyonce

Знаменитая американская певица Бейонсе, которая недавно похвасталась формами в коротком платье с глубоким декольте, удивила общественность необычной покупкой. Звезда приобрела церковь, которая находится в Новом Орлеане. Стоимость покупки оценивается в 850 тысяч долларов, передает TMZ.

Известно, что церковь была построена в 1900 году, а ее площадь составляет 700 квадратных метров. Здание уже несколько лет не использовалось по назначению.

Это уже не первый раз, когда слово "церковь" и имя "Бейонсе" вместе появились в заголовках СМИ. Как сообщает Daily Mail, недавно в одной из церквей Сан-Франциско прошла "Литургия Бейонсе", во время которой также исполняли композиции певицы и песни группы Destiny's Child, одной из солисток которой когда-то была Бейонсе.

Напомним, 36-летняя американская певица Бейонсе покорила поклонников своим новым, элегантным образом. На своей странице в Instagram звезда опубликовала целую серию снимков в кремовом платье длины миди с длинным рукавом от модного бренда Temperley London.

Ранее мы сообщали, что 6-летняя дочь Бейонсе и Джей Зи пыталась купить на аукционе картину за 19 тысяч долларов.

О скандале в семье Бейонсе смотрите видео ниже:











