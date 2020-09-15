Необычный дуэт: MONATIK и Лайма Вайкуле объединили две свои песни

Артисты соединили две композиции из разных эпох

15 сентября на музыкальной платформе Spotify появился плейлист для компании-изготовителя популярного мятного драже. Музыкальный проект объединил артистов разных жанров, чтобы по-новому взглянуть на семь хитов, под которые когда-то все танцевали. Заглавный трек – это дуэт MONATIK и Лаймы Вайкуле.

Лайма Вайкуле и MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/laima_vaikule_official

Иконы стиля двух поколений создали уникальный мэшап, объединив собственные треки "Я вышла на Пикадилли" и "УВЛИУВТ". Музыканты познакомились в прошлом году на фестивале Laima Rendezvous в Юрмале, куда MONATIK приехал по приглашению Лаймы.

"Когда ко мне обратились с предложением освежить песню (а это было несколько месяцев спустя, после выступления на "Рандеву" у Лаймы Вайкуле и нашего с ней личного знакомства), у меня сразу в голове возникла мысль сделать мэшап двух песен и именно с выдающейся Лаймой! И так я пришел к идее названия "УВЛИУВТ на улице Пикадилли". Две песни зазвучали как одна – и это было безумно круто! Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась, и сегодня мы можем услышать "УВЛИУВТ на улице Пикадилли" – поделился MONATIK.

Напомним, The HARDKISS и MONATIK выпустили совместную песню об опасных связях.

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