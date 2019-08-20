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Неожиданно! MARUV поцеловалась с девушкой во время выступления

Артистка замужем и счастлива в браке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:19

Скандальная украинская певица MARUV ( Анна Корсун) умеет удивлять публику. Недавно артистка со скандалом отменила выступление под Одессой, а теперь поцеловалась с девушкой прямо на сцене!

Во время выступления на концерте в Монако звезда неожиданно поцеловала одну из танцовщиц. На снимке видно, как девушка из балета стоит на одном колене, MARUV стоит над танцовщицей и наклонившись целует ее.

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Обе девушки одеты в откровенные наряды из красного и черного латекса. После поцелуя певица страстно посмотрела на девушку, держа ее за подбородок.

Скриншот из Instagram

Напомним, ранее певица MARUV выступила вместе с победительницей Евровидения 2018 Неттой Барзилай. Девушки спели дуэтом на концерте Europa Plus LIVE в Москве. MARUV не скрывает информацию о своих выступлениях в России, и регулярно публикует в Instagram фото с концертов. На этот раз триумфатор украинского нацотбора на Евровидение 2018 разместила в социальной сети несколько совместных снимков в Netta. 

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