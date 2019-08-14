Неожиданно! Майли Сайрус отказывается от развода с Лиамом Хемсвортом – СМИ

Голливудская пара не планирует подавать на развод

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разошлись Фото: Getty Images

На днях популярная певица Майли Сайрус сделала неожиданное заявление - звезда решила расстаться со своим мужем Лиамом Хемсвортом. Отметим, что пара поженилась в декабре прошлого года. Но оказалось, что голливудская пара не собирается официально подавать на развод.

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В прессе даже поговаривали, что Майли Сайрус решила уйти от мужа из-за женщины. А именно – певицу во время отдыха в Италии подловили за поцелуями с 30-летней моделью Кейтлин Картер. Теперь, по информации People, звездные супруги приняли решение официально не разводиться, а пожить отдельно.

"У них сейчас перерыв в отношениях, потому что она была им нужна. У них действительно было много разногласий. Они оба пришли к мысли, что пока им лучше проводить время порознь, но это не означает, что их отношения закончились", – рассказал собеседник издания.

Отметим, что подавленный расставанием с любимой Лиамо Хемсворт успел впервые прокомментировать разрыв с певицей.

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