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Неожиданно: Наталья Могилевская переехала из Киева

Певица сообщила о переезде в другой город

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

43-летняя украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила прическу, сообщила неожиданную новость. Стало известно, что артистка решила временно сменить место жительства.

Наталья Могилевская на своей странице в Instagram заявила, что переезжает из Киева в Харьков. По словам певицы, она будет жить в Харькове в течение некоторого времени, затем снова вернется в Киев. Наталья Могилевская переезжает в связи с новыми проектами. Так, недавно артистка открыла в Харькове филиал своей талант-школы. Кроме того, Наталья Могилевская принимает участие в "Слобожанской Лиге смеха" (подразделение "Чемпионата Украины по юмору "Лига смеха").

"Я решила переехать в Харьков на некоторое время. По причине непреодолимого притяжения :) По утрам я буду с детьми в только открывшемся филиале моей детской талант-школы на Полтавском шляху, а по вечерам – на Слобожанской Лиге Смеха. Вчера я провела потрясающий вечер, и у меня теперь есть две "мои" команды. Поверьте, мне самой интересно, что из этого выйдет", – призналась Наталья.

Наталья Могилевская переехала из Киева
Наталья Могилевская переехала из Киева
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, Зианджа рассказала, как из-за Натальи Могилевской оказалась на улице.

К слову, Наталья Могилевская впервые за длительное время отыграла большой сольный концерт в Киеве. Смотрите эксклюзивный видеорепортаж:

Наталья Могилевская дала масштабный сольный концерт в Киеве
Видео: Канал "Украина"

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Киев Харьков переезд Наталья Могилевская лига смеха
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