Неожиданно! Олег Винник показал себя без бороды

Украинский певец озадачил фанатов кадром у бассейна

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный в Украине певец Олег Винник уже несколько лет не меняет своего имиджа. Длинные светлые волосы и борода – давно стали визитной карточкой артиста. Но, видимо, Олег решился на незначительные изменения во внешности.

Олег Винник получил огромный подарок от поклонников. Детали в сюжете:

Поклонники украинской знаменитости озадачены новым фото Винника на странице в Instagram, на котором певец позирует в бассейне без бороды. Сам артист обратился к подписчикам с вопросом: "С бородой или без?".

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Многие из фолловеров отметили, что Олегу к лицу легкая небритость, а побритым он выглядит, как мальчик: "Однозначно с бородой! Даже ,вернее, с легкой небритостью", "А вы такой, красивый с бородой".

Впрочем, нашлись и те, кому все равно на внешность, они и так любят артиста: "Супер мужчина, главное - чтобы душа душевная была".

Напомним, что до этого Олег Винник прокомментировал политические амбиции своих коллег. Ранее мы также писали, что фан-группа Олега Винника сделала певцу грандиозный подарок.

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