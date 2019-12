Неожиданно! Певица Pink побрила голову: фото

Знаменитая певица удивила поклонников новой прической

Певица Pink Фото: Getty Images

Популярная американская певица Pink, которая недавно вместе со своей командой на самолете попала в страшное ЧП, удивила поклонников неожиданной сменой имиджа.

Так, на своей странице в Instagram 40-летняя певица опубликовала снимок, на котором предстала с полностью побритой головой. Также на кадре можно увидеть, как Pink держит в руках собственные срезанные волосы. Такое необычное фото артистка подписала лаконично: "Отпускаю".

Pink Фото: Instagram/pink

Новая стрижка артистки вызвала множество комментариев от звездных коллег: "Максимальная свобода", – написала актриса Кейт Хадсон. "Близнецы", – отметила Сельма Блэр, которая тоже ходит без волос из-за последствий химиотерапии. А супруг Пинк Кэри Харт отметил под фото: "Мне нравится!".

Отметим, что исполнительница уже не в первый раз бреет голову. Во время съемок клипа What About Us? Пинк побрилась перед камерами в знак протеста против политики губернатора штата Нью-Джерси.

Напомним, что Pink на недавнем концерте остановила выступление, чтобы обнять 14-летнюю фанатку. Видео этого инцидента опубликовано на YouTube-канале Access.

