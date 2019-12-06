Неожиданно! Певица Pink побрила голову: фото
Знаменитая певица удивила поклонников новой прической
Популярная американская певица Pink, которая недавно вместе со своей командой на самолете попала в страшное ЧП, удивила поклонников неожиданной сменой имиджа.
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Так, на своей странице в Instagram 40-летняя певица опубликовала снимок, на котором предстала с полностью побритой головой. Также на кадре можно увидеть, как Pink держит в руках собственные срезанные волосы. Такое необычное фото артистка подписала лаконично: "Отпускаю".
Новая стрижка артистки вызвала множество комментариев от звездных коллег: "Максимальная свобода", – написала актриса Кейт Хадсон. "Близнецы", – отметила Сельма Блэр, которая тоже ходит без волос из-за последствий химиотерапии. А супруг Пинк Кэри Харт отметил под фото: "Мне нравится!".
Отметим, что исполнительница уже не в первый раз бреет голову. Во время съемок клипа What About Us? Пинк побрилась перед камерами в знак протеста против политики губернатора штата Нью-Джерси.
Напомним, что Pink на недавнем концерте остановила выступление, чтобы обнять 14-летнюю фанатку. Видео этого инцидента опубликовано на YouTube-канале Access.
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