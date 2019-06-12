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Неожиданно: Селена Гомес стала "королевой Instagram"

Публикации певицы получают наибольшее количество лайков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51

Популярная 26-летняя певица Селена Гомес получила почетное звание "Королева Instagram". Такой титул артистке вручили за наибольшее количество лайков от реальных пользователей соцсети. И это несмотря на то, что у Селены далеко не рекордные миллионы подписчиков. Результаты исследования обнародовали аналитики платформы Hype Auditor, которая определяет степень вовлеченности, фильтруя реальных пользователей Instagram и ботов.

Отметим, в среднем публикация Селены Гомес набирает чуть больше 3,5 млн лайков. Это гораздо больше, чем у ее коллеги Бейонсе, которая в рейтинге заняла 5 место.

Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: AFP

На второй строчке с минимальным отрывом от Селены – Кайли Дженнер. Также в список попали и вечные соперники – футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси. В этот раз знаменитый именитый португалец одержал победу, обогнав аргентинца на целых 400 тысяч лайков за публикацию в среднем.

Ранее мы писали, что у Селены Гомес обострились проблемы со здоровьем. Певица может вернуться в клинику на продолжительное лечение.

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