Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Снежана Егорова после громкого развода снова выходит замуж

Ведущая удивила коллег и поклонников неожиданной новостью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Снежана Егорова
Снежана Егорова
Фото: facebook.com/snezhana.egorova

После громкого развода Снежаны Егоровой и музыканта Антина Мухарского, за которым наблюдала вся страна, украинская телеведущая снова объявила о своей помолвке. Для артистки это будет уже третий брак.

Почему распался брак Снежаны Егоровой и Антина Мухарского, смотрите в видео:

Отметим, что Егорова стала супругой Мухарского в 2006-м году, однако через девять лет их отношения превратились в публичный скандал. Снежана даже запретила экс-супругу видеться с их тремя совместными детьми, за что на нее обрушилась волна оскорблений со стороны бывшего мужа. Разбирательства между экс-супругами даже дошли до того, что музыкант попросил политического убежища в Европе.

Читайте также:
"Люблю, когда дети счастливы": Снежана Егорова выдала 21-летнюю дочь Александру замуж

Но с годами страсти утихли вокруг этой скандальной пары и теперь Снежана Егорова поделилась с поклонниками на странице в Facebook радостной новостью – ведущая помолвлена и выходит замуж в третий раз. Больше никаких подробностей артистка не раскрыла.

Скриншот из соцсети

Представители украинского шоу-бизнеса сразу же отреагировали на такую новость. Самой первой Снежану поздравила певица Мика Ньютон. А вот Ирина Билык крайне удивилась: "И что это будет? Кто этот смелый мужчина?".

Вслед за Билык вопросы посыпались от известного продюсера Владимира Бебешко: "С кем?! Почему я не знаю? Почему без моего разрешения?".

Ранее мы сообщали, Снежана Егорова со скандалом уволилась с телеканала, после чего попала в больницу. Также напомним, дочь Снежаны Егоровой шокировала американских врачей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Наталья Могилевская, Ассия Ахат и другие звезды рассказали о курьезах с соседями Скандальный Антин Мухарский похудел на 10 кг и показал себя в шортах "Мама не разрешает": Антин Мухарский в Киеве пытался увидеться с детьми
свадьба шоу-бизнес Снежана Егорова помолвка Антин Мухарский
Реклама

Новости партнеров

Какие продукты полезны для мозга, а какие вредны
Какие продукты полезны для мозга, а какие вредны
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Джанабаева впервые за долгое время показала старшего сына
Джанабаева впервые за долгое время показала старшего сына

Популярные статьи

Сегодня, 11:32Fun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 09:09Fun

Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:43Психология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

Вчера, 14:51Fun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:39Fun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

28 июляШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

28 июляEvents

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия

28 июляТехно

Samsung Galaxy Note 10 впечатляет размерами: появились первые фото

28 июляFun

28 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 июляТехно

Космический корабль столкнулся с гигантским астероидом: видео

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины: дата, история и значение

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с днем ангела

28 июляПсихология

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых