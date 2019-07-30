Снежана Егорова после громкого развода снова выходит замуж

Ведущая удивила коллег и поклонников неожиданной новостью

Снежана Егорова Фото: facebook.com/snezhana.egorova

После громкого развода Снежаны Егоровой и музыканта Антина Мухарского, за которым наблюдала вся страна, украинская телеведущая снова объявила о своей помолвке. Для артистки это будет уже третий брак.

Почему распался брак Снежаны Егоровой и Антина Мухарского, смотрите в видео:

Отметим, что Егорова стала супругой Мухарского в 2006-м году, однако через девять лет их отношения превратились в публичный скандал. Снежана даже запретила экс-супругу видеться с их тремя совместными детьми, за что на нее обрушилась волна оскорблений со стороны бывшего мужа. Разбирательства между экс-супругами даже дошли до того, что музыкант попросил политического убежища в Европе.

Но с годами страсти утихли вокруг этой скандальной пары и теперь Снежана Егорова поделилась с поклонниками на странице в Facebook радостной новостью – ведущая помолвлена и выходит замуж в третий раз. Больше никаких подробностей артистка не раскрыла.

Скриншот из соцсети

Представители украинского шоу-бизнеса сразу же отреагировали на такую новость. Самой первой Снежану поздравила певица Мика Ньютон. А вот Ирина Билык крайне удивилась: "И что это будет? Кто этот смелый мужчина?".

Вслед за Билык вопросы посыпались от известного продюсера Владимира Бебешко: "С кем?! Почему я не знаю? Почему без моего разрешения?".

Ранее мы сообщали, Снежана Егорова со скандалом уволилась с телеканала, после чего попала в больницу. Также напомним, дочь Снежаны Егоровой шокировала американских врачей.

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