Неожиданно: солистка KAZKA показала пикантное фото в одной лишь футболке

Девушка отдыхает на Шри-Ланке

Александра Зарицкая Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка одной из самых популярных и нашумевших украинских групп KAZKA Александра Зарицкая поделилась в сети пикантным снимком. На фото девушка позирует, стоя на балконе, в купальнике, поверх которого надела футболку.

"Доброго ранку", – подписала фото девушка. Отметим, что благодаря локации на фото стало понятно, что Александра отдыхает на Шри-Ланке.

Александра Зарицкая Фото: скриншот instagram.com/kazka.band

Кроме этого, девушка разместила в Instagram фото соломенной шляпе и полосатом купальнике. "Панорама из моих снов. А что у вас сегодня за окном?".

Александра Зарицкая Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, Александра Зарицкая заинтриговала поклонников загадочной подписью к фото. По словам в описании к снимку, опубликованному на официальной странице KAZKA в Instagram можно судить, что девушка встретила предмет воздыхания.

Ранее KAZKA перепела свой хит "Плакала" на английском языке. Трек вышел под названием Cry.