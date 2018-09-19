Неожиданно: участники "Евровидения-2017" выпустили песню на украинском языке

Новая композиция группы называется "Сумне море"

NAVIBAND. Фото: instagram.com/naviband

Белорусская группа Naviband покорила "Евровидение" в 2017 году, спев собственную композицию – "Гісторыя майго жыцця". Несмотря на то, что дуэт в финале конкурса занял лишь 17-е место, многим зрителям песня понравилась, а на YouTube клип Naviband на эту композицию собрал более полумиллиона просмотров.

Группа и дальше продолжила развивать свое творчество, исполняя хиты на белорусском. Отличительной чертой дуэта можно считать колорит и исполнение на родном языке. Неожиданным сюрпризом стал выход песни, которую Naviband решили спеть на украинском языке. Новый трек Naviband называется "Сумне море".