Неожиданно: участники "Евровидения-2017" выпустили песню на украинском языке
Новая композиция группы называется "Сумне море"
Белорусская группа Naviband покорила "Евровидение" в 2017 году, спев собственную композицию – "Гісторыя майго жыцця". Несмотря на то, что дуэт в финале конкурса занял лишь 17-е место, многим зрителям песня понравилась, а на YouTube клип Naviband на эту композицию собрал более полумиллиона просмотров.
Группа и дальше продолжила развивать свое творчество, исполняя хиты на белорусском. Отличительной чертой дуэта можно считать колорит и исполнение на родном языке. Неожиданным сюрпризом стал выход песни, которую Naviband решили спеть на украинском языке. Новый трек Naviband называется "Сумне море".
В комментариях многие слушатели отметили, что у группы отлично получается петь на украинском, а сама песня оказалась "невероятно красивой" и "атмосферной": "Це неймовірно! Дуже неочікувано українською, але надзвичайно красиво! В мене немає більше слів, бо ця пісня в мене їх відібрала, залишив одні емоції! Скажу лише, що вона зараз як ніколи підходить під мій настрій, дякую вам за це!", "Идеально для моих долгих одиноких прогулок. Спасибо, ребята, как всегда в самое сердце", "Дуже емоційно, прекрасно. Дякую!".
Напомним, ранее мы делали подборку клипов участников "Евровидения", ставших хита в сети. В этом году на "Евровидении" Беларусь представлял украинский певец ALEKSEEV.