Неожиданное признание! Леди Гагу изнасиловали в 19 лет

Певица и актриса поделилась страшной историей из жизни

Леди Гага Фото: Getty Images

Голливудская актриса и певица Леди Гага, которая недавно упала со сцены, ошарашила неожиданным признанием. Оказывается, что в 19 лет будущая звезда была изнасилована.

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Об этом главная героиня фильма "Звезда родилась" откровенно рассказала в интервью журналу Elle, обложку которого украсила в декабрьском номере. Более того, о страшном моменте своей юности знаменитость вспомнила, отвечая на вопрос, что она почувствовала в момент получения награды "Оскар". Леди Гага неожиданно ответила: "Я увидела много боли". Намекая на то, что ее жизненный и карьерный пути были сложным.

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"Меня изнасиловали, когда мне было 19 лет. Несколько раз. Меня травмировали различными способами во время моей карьеры год за годом, но я выжила и продолжаю идти вперед. У меня ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство, – Ред.) У меня хроническая боль. Борьба с невропатической болью – это еженедельная часть моей жизни. Я постоянно прохожу лечение. У меня есть несколько врачей. Вот поэтому я смогла выжить", — заявила Леди Гага.

Леди Гага Фото: AFP

Напомним, недавно Леди Гага довольно необычно прокомментировала свое расставание с женихом. Также ранее популярную певицу обвинили в плагиате хита Shallow.

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