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"Жить не хотелось": Наташа Королева потеряла ребенка из-за скандала с интимными фото

Певица вместе с мужем очень ждали на рождение второго ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко
Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко
Фото: Facebook

Популярная певица Наташа Королева, которая недавно написала письмо Владимиру Зеленскому с просьбой пустить ее в Украину, ошарашила неожиданным признанием – несколько лет назад она потеряла нерожденного ребенка из-за громкого скандала на фоне ее интимных фото с мужем Тарзаном (настоящее имя Сергей Глушко, – Ред.).

Также смотрите в видео, как певица Миша Романова едва не потеряла ребенка из-за пластической операции:

Отметим, что четыре года назад звездное семейство оказалось в центре громкого скандала – в сеть попали интимные фото супругов, что вызвало волну критики в обществе. Тогда Сергей потерял телефон и злоумышленники пытались шантажировать их, вымогая 100 тысяч долларов за сокрытие найденных в телефоне кадров. Но Наташа Королева решила не платить и когда фото все же были опубликованы, обратилась в суд, отстаивая право на неприкосновенность частной жизни.

Со временем все утихло, но спустя три года история снова набрала обороты и закончилась настоящей трагедией – потерей долгожданного для семьи ребенка.

Наташа Королева
Наташа Королева
Фото: instagram.com/koroleva__star

"Через три года поднимается новая волна. Говорили, Королева развратница, лишить ее звания заслуженной артистки. Я просто офигела. А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок на совести тех людей, которые это заварили", – призналась артистка в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

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По словам певицы, после рождения сына Архипа они с мужем мечтали о втором наследнике. Много лет супруги обращались к помощи медиков, и когда певица узнала о беременности, то была вне себя от счастья. "И вот меня смотрит врач. По его взгляду я вижу, что-то произошло. В этот момент жить уже не хотелось. Было три месяца".

Напомним, 21 октября СБУ запретила въезд в страну Наташе Королевой на пять лет. Сама певица достаточно бурно отреагировала на запрет и пообещала бороться за право въезда в Украину.

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