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Неожиданный дуэт: Артем Пивоваров презентовал ремикс с известной украинской певицей

Сегодня, 13:30

Украинские артисты выпустили новый ремикс на песни "Дом" и PROUD

Украинский певец и саундпродюсер Артем Пивоваров после выпуска клипа на чувственную песню "Дом" решил порадовать поклонников новым музыкальным сюрпризом. Карантин стал для артистка временем креатива и экспериментов. Под волну творческих экспериментов попали Артем Пивоваров и Michelle Andrade, создав первый ремикс на песни "Дом" и PROUD.

"После получения множества позитивных отзывов на нашу домашнюю коллаборацию с Мишель, мы захотели сделать что-то еще. Уже сегодня вы можете услышать ремикс на наши песни "Дом" и PROUD. По моему мнению, этот трек стал "глотком воздуха", в нем смысл наших песен только усилился", – признается Артем Пивоваров.

"Мы поняли, что объединение PROUD и "Дом" наполнит обе песни новыми месседжами. В этом ремиксе мы красиво звучим и по-особенному раскрываемся", – подметила Michelle Andrade.

Напомним также, недавно Артем Пивоваров дал откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказал о своем сольном концерте в Киеве, сотрудничестве с Анной Седоковой, Светланой Лободой, а также о судьбоносном случае, который произошел с ним в школьные годы.

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