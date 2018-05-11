Неприлично откровенно: Ирина Шейк в платье от Versace оказалась в центре внимания

Сексуальный образ Ирина дополнила золотыми босоножками

Ирина Шейк. Фото: AFP

Супермодель Ирина Шейк после бала Института костюма Met Gala, на котором она появилась в компании возлюбленного Брэдли Купера, отправилась во Францию.

На днях на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. В третий день киносмотра на фестивале представили фильм "Прости ангел" (Sorry Angel) Кристофа Оноре.

Для красной дорожки Ирина Шейк выбрала сногсшибательный наряд с разрезами по бокам от Versace.

Шейк в алом платье с золотыми цепочками оказалась в центре внимания.

Откровенный образ Ирина дополнила золотыми босоножками и серьгами с бриллиантами.

Ирина Шейк Фото: AFP

Ирина Шейк Фото: AFP

Ирина Шейк Фото: AFP

Ранее Ирина Шейк предстала в черном платье с глубоким декольте и асимметричной юбкой от TWINSET. Элегантный и сексуальный образ Шейк дополнило колье и серьги с бриллиантами от Chopard. Волосы модель собрала в небрежный пучок.

Жюри основного конкурса возглавляет в этом году Кейт Бланшетт. Оценивать новые работы будут – Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Андрей Звягинцев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин.

Напомним, Кейт Бланшетт удивила выбором наряда. Актриса в Каннах повторила свой образ четырехлетней давности. Кейт выбрала элегантное платье с кружевом от Armani Prive, в котором в 2014 году позировала на премии "Золотой глобус".

Все подробности нынешнего Каннского фестиваля