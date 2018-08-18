"Неприятная гримаса на лице": Ольги Фреймут показала фото "пафосной" дочери

Украинская телеведущая поделилась семейным фото

Оля Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Instagram опубликовала архивную фотографию своей дочери Златы. "Как быстро растут дети. А Ваши?", – обратилась звезда к подписчикам.

Многие отметили в комментариях, что ребенок очень похож на маму: "Да, похожи, очень красивые", "Очень милые", "Ваша дочь похожа на вас", Вы красивая, настоящая леди, я бы хотела быть на вас похожа". Хотя некоторые подписчики обратили внимание "неприятное" выражение лица маленькой Златы: "У вашей дочери неприятное выражение лица, не учите ее таким гримасы, очень пафосно для девочки".

Фреймут с дочерью instagram.com/freimutolia

Снимок Ольги Фреймут с дочерью за сутки насобирал 26 тысяч отметок "нравится".

Для сравнения посмотрите, как выглядит Злата сейчас.

Злата Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, Ольга Фреймут показала кадры со съемок проморолика ее шоу. Ранее Ольга Фреймут поделилась фото с мужем и подросшим сыном. 8 мая малышу исполнилось два года. "Синочок, ти моє все... З Днем народження!", – подписала Ольга фото с сыном. На другом снимке Валерий сидит с мамой на велосипеде. На фото по-прежнему не видно лицо малыша. Также Ольга опубликовала селфи с мужем.