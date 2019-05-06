Нестареющая красавица: Моника Беллуччи снялась для глянца
Актриса позировала в нескольких образах
Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи не устает радовать мир своими новыми фото. Нестареющая красотка снялась в новой фотосессии для глянцевого журнала Inprint Magazine. На снимках Моника запечатлена в нескольких образах. И хотя наряды Беллучч
На одном из снимков Моника позирует в черном пиджаке с крупными пуговицами и джинсах.
На другом фото Беллуччи предстает в мечтательном образе, надев теплый светло-коричневый свитер.
Также Моника призналась, что была удивлена подарком от журнала: "Редактор и стилист Inprint приготовили для меня на съемке настоящий сюрприз — сделали футболку с моей фамилией!", – говорит Моника.
Напомним, после развода со своим супругом Венсаном Касселем не грустит и не скучает, а наслаждается романом с 36-летним художником и галеристом Николасом Лефевром.
Ранее мы сообщали, что Моника Беллуччи в костюме Dolce & Gabbana пришла на гала-ужин с бойфрендом.
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