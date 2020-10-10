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Интервью

"Нет ничего невозможного", – Тарас Цымбалюк об участии в "Танцях з зірками", кино и помолвке

Сегодня, 10:48

После участия в танцевальном проекте на актера нахлынула вторая волна популярности

Актер Тарас Цымбалюк сейчас переживает новую волну популярности. После завершения танцевального проекта актер сделал предложение руки и сердца своей девушке в прямом эфире, а сейчас готовится к новому проекту. Также в октябре на канале НЛО TV выходит новый сезон сериала "СуперКопы", где Тарас сыграл одну из главных ролей.

Мы пообщались с Тарасом о главных изменениях в его жизни и планах на будущее.

Тарас, в твоей жизни за последние несколько месяцев произошло много событий: участие в танцевальном шоу, предложение руки и сердца твоей девушке – и все это параллельно с работой. Что в этом списке для тебя было самое трудное?

Предложение руки и сердца – это, конечно, большой шаг для меня. Непростой, но и тяжелым его не назовешь, так как этот шаг для меня очень приятный. Это больше об ответственности.

Тарас на съемочной площадке "СперКопов"
Тарас на съемочной площадке "СперКопов"
Фото: пресс-служба

Все, что связано с танцами, имело определенные сложности. В первую очередь – физические. Все потому, что я параллельно с "Танцами" снимался в кино. Иногда приходилось репетировать с партнершей ночью.

Как ты воспринял тот факт, что ваша танцевальная пара покинула шоу?

Было неприятно из-за того, что мы покинули проект именно после этого танца. По нашему мнению, он был лучшим среди всех наших танцев. Он реально был выше некоторых выступлений, которые в тот вечер показали пары – в этом со мной согласны многие. Однако, люди не проголосовали за него – значит, так было нужно. В конце концов, во всем есть свои плюсы. Потому что я после окончания этого проекта поехал к родителям, где могу отдохнуть и набраться сил.

Тарас Цымбалюк и Яна Заец
Фото: пресс-служба

Насколько трудно тебе было совмещать тренировки и основную работу? Как находил баланс?

Было трудно совмещать работу и репетиции, часто приходилось жертвовать сном. Хотя и в этом был свой шарм – это крутой опыт и незабываемые эмоции. В будущем я вряд ли буду продолжать заниматься танцами. Разве что, если это понадобится для съемок в фильме.

Что самое важное для себя ты вынес из этого танцевального шоу?

После шоу я понял – для человека нет ничего невозможного. Когда я только пришел в этот проект, то быстро понял, что я очень "деревянный" и неуклюжий. Сначала была мысль, что танцы – это точно не мое. Но видите – я затанцевал. Поэтому повторюсь: для человека нет ничего невозможного.

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Кто была твоя основная группа поддержки на проекте? И как тебя поддерживали поклонники?

Моя основная поддержка – моя семья. Я очень благодарен своей девушке Тени, которая все время меня поддерживала. А еще моим родителям, сестре и ее мужу, своим племянникам. Их поддержка была очень ощутима, приятна и по-настоящему важна для меня. Немалую роль в этом сыграли и мои подписчики – хочу выразить им огромную благодарность.

Тарас и его невеста Тина
Фото: пресс-служба

Изменилось ли ваше с девушкой жизнь после твоего предложения?

Да, изменилась – теперь мы в статусе жениха и невесты. Сейчас думаем о свадьбе. Это очень нежный период наших отношений – следующая их ступенька, которая нам обоим очень нравится.

Какие цели на ближайшие месяцы в работе и личной жизни для тебя есть приоритетными?

Я снова готовлюсь к проекту. Сейчас у меня несколько выходных, которые провожу с родными. К тому же есть еще один проект, в котором я задействован, – он тянется с лета.

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Совсем скоро зрители увидят вас в образе суперкопа Баранова – каково ваше отношение к этому персонажу и вашей роли?

Отношение к моему персонажу Баранову – прекрасное. В следующем сезоне он будет обновлен и еще интереснее для зрителя. Мне нравилось его играть. Особенно нравилась его наглость – он стал начальником, а потому вообще никого не слушал. Поэтому от себя можно было добавить еще больше опций в этот персонаж. Надеюсь, зрителям "СуперКопов" он так же понравится!

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