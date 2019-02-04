"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

Артистка поделилась с подписчиками своими мыслями и переживаниями

Александра Зарицкая Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка одной из самых популярных групп Украины KAZKA Александра Зарицкая написала эмоциональное обращение к своим подписчикам, в котором поделилась своими переживаниями по поводу выступления на Нацотборе на "Евровидения 2019".

"Нет сил это все терпеть больше. Эмоции на грани…KAZKA за справедливость, за честную игру. Я не робот, я живой человек. Я не знаю, как спою в день конкурса, какие эмоции мы подарим зрителям и выберут ли нас представлять Украину в Израиле. Я лишь знаю, что несмотря ни на что, останусь человеком честным и открытым ...Я не умею ссориться, убедительно врать и делать сенсации на чужих именах- я не борец в социальных сетях! Я просто верю всей душой, что этой песней я смогу хоть немножко вселить в людей веру в любовь ...И очень верю, что у вас все получится) А может и у меня когда-нибудь тоже!", – написала Александра.

Александра Зарицкая Фото: instagram.com/kazka.band

Отметим, что после того, как KAZKA представили свою песню для конкурса, многие стали писать ребятам слова поддержки, однако были и те, кому композиция показалась слабой для конкурса.

Ранее продюсер группы Юрий Никитин дал откровенное интервью Сегодня.Lifestyle о KAZKA.

О том, как группа KAZKA готовится к Нацотбору на Евровидение 2019, смотрите в видео ниже:

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