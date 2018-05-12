Нетта Барзилай на Евровидении-2018: все об участнице из Израиля

Нетта служила в армии в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛ

Нетта Барзилай. Фото: instagram.com/nettabarzi

25-летняя Нетта Барзилай долгое время занимала первую позицию в рейтинге букмекеров. Сейчас это место занимает Элени Фурейра, представляющая Кипр.

Как только клип Нетты Барзилай на песню "Toy" появился в сети, он сразу же стал очень популярным, набирая чуть ли не сотни просмотров в минуту. Сейчас клип Нетты на YouTube набрал 25 миллионов просмотров. Отметим, что в финале Нетта будет выступать под номером 22.

Нетта родилась и выросла в Израиле. Девушка училась в престижном музыкальном училище "Римон". Интересно, что Нетта служила в армии и выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛ, а позже стала его солисткой.

Нетта Барзилай Фото: instagram.com/nettabarzi Нетта Барзилай Фото: instagram.com/nettabarzi Нетта Барзилай Фото: instagram.com/nettabarzi Нетта Барзилай Фото: instagram.com/nettabarzi Нетта Барзилай Фото: instagram.com/nettabarzi Нетта Барзилай Фото: instagram.com/nettabarzi Нетта Барзилай Фото: instagram.com/nettabarzi Нетта Барзилай Фото: instagram.com/nettabarzi Нетта Барзилай Фото: instagram.com/nettabarzi 1/9

Главная "фишка" певицы – это не только ее харизма и голос, но и "лупер" – электронный музыкальный инструмент, при помощи которого можно записать какой-либо звук и изменить/проигрывать его, используя разнообразные эффекты программы.

Как MELOVIN готовится к выступлению в финале- смотрите видео:



