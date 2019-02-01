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Нетта Барзилай презентовала новый клип, снятый в Киеве

На кадрах видны улицы украинской столицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:46
Нетта Барзилай
Нетта Барзилай
Фото: Getty Images

Израильская певица Нетта Барзилай, которая в 2018 году стала победительницей конкурса "Евровидение", а затем сняла клип в Киеве и показала кадры со съемок, презентовала новый клип к песне "Bassa Sababa". Ролик звезда снимала в украинской столице.

Певица представила яркий ролик к песне "Bassa Sababa". По сюжету видео, артистка готова выйти замуж за привлекательного брюнета. Однако неожиданно мужчина убегает от своей невесты. Звезда решает догнать своего избранника, поэтому выезжает на розовой машине из своеобразного портала, сделанного в виде ее головы. Сама же погоня девушки за мужчиной происходит в форме компьютерной игры, что, в конце концов, завершается проигрышем жениха.

Необычный сюжет воплотили на улицах Киева. Известно, что режиссеры снимали ролик "Bassa Sababa" на столичном бульваре, Дарницком мосту и в знаменитой библиотеке имени Вернадского.

Напомним, Нетта родилась и выросла в Израиле. Девушка училась в престижном музыкальном училище "Римон". Интересно, что Нетта служила в армии и выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛ, а позже стала его солисткой.

Смотрите видео о том, как Нетта Барзилай снимала клип:

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клип съемки Нетта Барзилай
Источник: Сегодня
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