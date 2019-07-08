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Нетта Барзилай зажгла в прямом эфире финала "Голос. Діти 5": видео

Смотрите выступление победительницы Евровидения 2019 на шоу "Голос. Діти 5"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:32
Нетта Барзилай зажгла в прямом эфире финала "Голос. Діти 5"
Нетта Барзилай зажгла в прямом эфире финала "Голос. Діти 5"
Фото: instagram.com/nettabarzi

Певица Нетта Барзилай, которая сняла клип в Киеве, выступила в прямом эфире суперфинала шоу "Голос. Діти 5" в воскресенье, 7 июля, на телеканале "1+1". Примечательно, что победительница Евровидения 2018 впервые посетила Украину.

Смотрите, почему MARUV не поехала на Евровидение 2019 в Тель-Авив:


Нетта Барзилай (Netta) стала одной из приглашенных звезд в 7 выпуске юбилейного сезона проекта "Голос. Діти 5". Харизматичная артистка, которая принесла победу Израилю на конкурсе в минувшем году порадовала украинцев свежим синглом "Nana Banana".

Смотрите выступление Нетты Барзилай в суперфинале Голос. Дети 5 сезон - Netta – Nana Banana:

Напомним, что кроме Нетты в прямом эфире "Голос. Діти 5" появились MONATIK, KAZKA, The HARDKISS и Мишель Андранде. Финальный выпуск шоу стал настоящим сюрпризом для зрителей и самих участников, о чем мы рассказывали в этом материале.

Стоит отметить, что это не последний перфоманс эпатажной израильтянки в Киеве. Уже 10 июля Нетта выступит на фестивале Atlas Weekend, который будет проходить с 9 по 14 июля на территории столичного ВДНХ. Среди объявленных участников фестиваля такие мировые звезды, как The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Tom Walker, Adept, Noisia, Our Last Night и другие.

Ранее сообщалось, кто стал победителем 5 сезона самого вокального шоу Украины "Голос. Діти".

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