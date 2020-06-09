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Невероятная: бывшая жена Остапчука очаровала Сеть летними кадрами

Сегодня, 14:27

Елена Войченко позировала в цветочном платье

Бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко, недавно рассказавшая об изменах и долгах шоумена, снялась в летней фотосессии. Мама двоих детей позировала в нежном платье с цветами, очаровав подписчиков своим обаянием.

Напомним, что 6 марта 2020 года украинский телеведущий Владимир Остапчук официально расторгнул брак со своей супругой Еленой Войченко. После громкого и скандального развода артист заявил, что они уладили все бытовые и финансовые вопросы с экс-женой.

Елена Войченко
Елена Войченко
Фото: instagram.com/artemoneshchak

На фотографиях, которые Елена Войченко разместила в Instagram, она предстает улыбающейся, в соломенной шляпе и легком платье с обнаженными плечами. Ее образ дополнили розовые пионы.

Елена Войченко | Фото: instagram.com/olenavoychenko/

"Спасибо Артему за прекрасные фото, которые напоминают о важном: где внимание – там энергия! Концентрируюсь на светлом, добром, теплом, позитивном. К счастью, погода решила помочь", – написала в соцсети экс-супруга Остапчука.

Елена Войченко | Фото: instagram.com/olenavoychenko/

Результаты фотосессии в своем профиле опубликовал и фотограф Артем Онещак.

"Леночка, у тебя очаровательная улыбка, и я хочу пожелать тебе настоящего женского счастья. Жизнь – как зебра, и за каждой черной полосой идет белая", – пожелал он своей модели.

Елена Войченко | Фото: instagram.com/olenavoychenko/

Фолловеры Войченко не удержались от комплиментов в ее адрес. "Какая же вы красивая и светлая", "Невероятно красивая", "Очаровательная", – пишут в комментариях пользователи.

Накануне 49-летняя модель Клаудия Шиффер показала эффектные фото своей молодости.

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