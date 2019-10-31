"Невероятно красивая": Ольга Сумская показала архивные фото

Актриса восхитила подписчиков своей красотой

Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно рассказала о сложных отношениях с сестрой-актрисой, всегда была эталоном красоты для многих девушек и женщин. В 53 года звезда выглядит потрясающе, порой ее даже путают со старшей дочерью Антониной.

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А на днях на своей странице в Instagram Ольга Сумская опубликовала ряд архивных кадров. На фото исполнительница роли легендарной Роксоланы позирует в молодости.

"Когда еще не было Insta..." – подписала снимки украинская актриса.

В комментариях многочисленные поклонники Ольги Сумской оставляют комплименты звезде. Многие отмечают, что в 53 года Ольга Сумская выглядит лучше, чем в молодости: "Вы с годами вообще не меняетесь", "Мне кажется, что сейчас вы красивее", "Ольга, почему в голливудских фильмах вас нет?" – пишут они.

Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska Ольга Сумская в молодости Фото: instagram.com/olgasumska 1/4

Ранее мы также писали, что Ольга Сумская рассказала о конфликте со старшей дочерью. Актриса призналась, почему родные обижаются на нее.

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