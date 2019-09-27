Невеста Джастина Бибера устроила девичник со звездными подругами: фото
Хейли Болдуин готовится к важному событию – свадьбе
Звездная пара Джастин Бибер и Хейли Болдуин, которые недавно отметили годовщину помолвки, активно готовятся к своей предстоящей свадьбе. Звездная невеста даже устроила девичник в окружении своих звездных друзей – Кендалл Дженнер, стилиста Мейв Рейли и других.
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Сначала отмечать свой девичник Хейли Болдуин с друзьями отправилась в ресторан Ysabel, а потом в ночной клуб Лос-Анджелеса Delilah. Для праздничной вечеринки виновница торжества выбрала белое облегающее платье Oh Polly, сумку Jacquemus и бриллиантовую подвеску с фамилией мужа. Образ, как и полагается, дополняла маленькая белая фата.
Напомним, Джастин Бибер и Хейли (Болдуин) Бибер официально стали мужем и женой осенью 2018 года и планировали сыграть свадьбу еще в феврале, однако перенесли дату из-за депрессии певца. Бибер до сих пор не является эмоционально стабильным, поэтому неизвестно, когда влюбленные проведут церемонию
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