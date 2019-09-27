Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Невеста Джастина Бибера устроила девичник со звездными подругами: фото

Хейли Болдуин готовится к важному событию – свадьбе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Хейли Болдуин
Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber

Звездная пара Джастин Бибер и Хейли Болдуин, которые недавно отметили годовщину помолвки, активно готовятся к своей предстоящей свадьбе. Звездная невеста даже устроила девичник в окружении своих звездных друзей – Кендалл Дженнер, стилиста Мейв Рейли и других.

Также смотрите в видео: Хейли Болдуин трогательно поздравила Джастина Бибера с годовщиной помолвки:

Сначала отмечать свой девичник Хейли Болдуин с друзьями отправилась в ресторан Ysabel, а потом в ночной клуб Лос-Анджелеса Delilah. Для праздничной вечеринки виновница торжества выбрала белое облегающее платье Oh Polly, сумку Jacquemus и бриллиантовую подвеску с фамилией мужа. Образ, как и полагается, дополняла маленькая белая фата.

INSTAGRAM (@ohpolly)

Напомним, Джастин Бибер и Хейли (Болдуин) Бибер официально стали мужем и женой осенью 2018 года и планировали сыграть свадьбу еще в феврале, однако перенесли дату из-за депрессии певца. Бибер до сих пор не является эмоционально стабильным, поэтому неизвестно, когда влюбленные проведут церемонию

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Употреблял наркотики": Джастин Бибер перед свадьбой откровенно рассказал о депрессии Хейли Бибер повторила стильные образы принцессы Дианы: фото Селена Гомес впервые заговорила о расставании с Джастином Бибером
свадьба шоу-бизнес Джастин Бибер Хейли Болдуин девичник
Реклама

Новости партнеров

Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочь Лорак выглядели на линейке
Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочь Лорак выглядели на линейке
Гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции

Популярные статьи

Сегодня, 09:17Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 08:39Fun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 15:20Fun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

Вчера, 15:01Стиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

Вчера, 14:08Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фигуру в бикини

Вчера, 11:48Travel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Вчера, 08:22Fun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряШоу-бизнес

Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

25 сентябряШоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

25 сентябряШоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

Новости партнеров

Вбивство Михайла Круга: злочин розкрили через 17 років
Вбивство Михайла Круга: злочин розкрили через 17 років
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Визначено найкращий вік для народження дитини
Визначено найкращий вік для народження дитини
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить