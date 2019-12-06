Невеста Киану Ривза сделала неожиданное признание

Александра Грант рассказала, почему не красит седые волосы

Киану Ривз с Александрой Гранте Фото: Getty Images

После ошеломительной новости о том, что Киану Ривз собирается жениться на художнице Александре Грант, внимание СМИ к женщине увеличилось в разы. И на днях возлюбленная актера решила ответить на популярный вопрос в сети: "Почему она не красит седые волосы?".

Узнайте подробности об отношениях Киану Ривза:

46-летняя Александра Грант призналась в своем микроблоге, что видела реакцию журналистов и сети относительно ее имиджа. Многие хейтеры заявили, что избраннице Ривза следует следить за своим видом, ведь теперь она стала публичным человеком. На все нападения художница решила откровенно отреагировать.

Голливудский актер с художницей на гала-вечере Фото: Getty Images

Александра не намерена скрывать свою седину. Как оказалось, таким образом она пытается уберечь свое здоровье. По словам художницы, она поседела в 20 лет. С тех пор невеста Киану меняла довольно часто свой имидж, что повлияло на ее самочувствие.

"Новость дня... Я поседела, когда мне было чуть больше, чем 20... И красила свои волосы в различные цвета, пока мой организм не начал реагировать на токсичные красители. В 30 я позволила себе остаться "блондинкой"... мне это нравится, и я поддерживаю тот факт, что каждая женщина должна выглядеть, как она хочет в любом возрасте. И если кто-то из них погибает из-за стандартов красоты, давайте поговорим о них", – написала Александра Грант.

Также возлюбленная Киану Ривза показала подписчикам фрагмент статьи, в которой говорится, что окрашивание волос и химическая завивка могут вызвать рак молочной железы.

Напомним, впервые пару заметили на гала-вечере Art + Film в Лос-Анджелесе. Звезды, держась за руки, с удовольствием позировали перед камерами фотографов, но официального заявления касательно их отношений не делали.

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