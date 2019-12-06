Невеста Киану Ривза сделала неожиданное признание
Александра Грант рассказала, почему не красит седые волосы
После ошеломительной новости о том, что Киану Ривз собирается жениться на художнице Александре Грант, внимание СМИ к женщине увеличилось в разы. И на днях возлюбленная актера решила ответить на популярный вопрос в сети: "Почему она не красит седые волосы?".
Узнайте подробности об отношениях Киану Ривза:
46-летняя Александра Грант призналась в своем микроблоге, что видела реакцию журналистов и сети относительно ее имиджа. Многие хейтеры заявили, что избраннице Ривза следует следить за своим видом, ведь теперь она стала публичным человеком. На все нападения художница решила откровенно отреагировать.
Александра не намерена скрывать свою седину. Как оказалось, таким образом она пытается уберечь свое здоровье. По словам художницы, она поседела в 20 лет. С тех пор невеста Киану меняла довольно часто свой имидж, что повлияло на ее самочувствие.
"Новость дня... Я поседела, когда мне было чуть больше, чем 20... И красила свои волосы в различные цвета, пока мой организм не начал реагировать на токсичные красители. В 30 я позволила себе остаться "блондинкой"... мне это нравится, и я поддерживаю тот факт, что каждая женщина должна выглядеть, как она хочет в любом возрасте. И если кто-то из них погибает из-за стандартов красоты, давайте поговорим о них", – написала Александра Грант.
Также возлюбленная Киану Ривза показала подписчикам фрагмент статьи, в которой говорится, что окрашивание волос и химическая завивка могут вызвать рак молочной железы.
Напомним, впервые пару заметили на гала-вечере Art + Film в Лос-Анджелесе. Звезды, держась за руки, с удовольствием позировали перед камерами фотографов, но официального заявления касательно их отношений не делали.
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