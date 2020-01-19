Невеста Никиты Добрынина показала обручальное кольцо: фото

Участники шоу "Холостяк 9" решили пожениться

Никита Добрынин и Дарья Квиткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

На днях участник шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин сделал предложение Даше Квитковой. Невеста похвасталась обручальным кольцом в сети и призналась, что немного шокирована.

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Предложение руки и сердца любимой телеведущий и экс-участник романтического шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин сделал на Бали. Вскоре Даша решила поделиться своими первыми впечатлениями от статуса невесты в сети, а также показала обручальное кольцо.

"Если честно, я еще немного в шоке и не могу поверить, что теперь я в статусе невесты", – написала Дарья в социальной сети.

Даша и Никита Фото: instagram.com/kvittkova

Девушка отметила, что получила от своего возлюбленного идеальное кольцо, которое соответствует ее предпочтениям.

"Я очень не люблю странные кольца, крупные камни и так далее. Обожаю все маленькое, хрупкое и нежное. Спасибо, что так хорошо меня знаешь", – добавила Квиткова.

Напомним, что Никита и Даша встречаются чуть больше года и длительное время живут вместе. Влюбленные много путешествуют и активно делятся совместными снимками на своих страницах в Instagram.

Ранее Даша Квиткова рассказала, как над ней издевались мамы участниц "Холостяка".

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