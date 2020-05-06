Невеста Виктора Павлика поделилась судьбоносной историей знакомства: "Все не просто так"

Впервые влюбленные встретились на концерте певца в Николаеве

25-летняя невеста украинского певца Виктора Павлика, которая недавно заговорила о переносе свадьбы, поделилась с поклонниками судьбоносной историей их знакомства. Известно, что влюбленные познакомились на концерте артиста в Николаева. Екатерина Репяхова была его фанаткой и специально приехала к нему на концерт.

Но этой встречи могло и не быть, если бы не чреда обстоятельств. На своей странице в Instagram молодая невеста Павлика рассказала, что собиралась ехать в Одессу, но не сама, а с китайским другом. Но у него не получилось поехать вместе с ней на концерт в этот город, поэтому билеты взять получилось только в Николаев, где в отели они со звездой оказались соседями.

Певец Виктор Павлик со своей невестой Фото: instagram.com/repyahovakate

"Расскажу интересную историю из своей жизни или о том, насколько в жизни все не просто так. Я познакомилась с ВП благодаря своему китайскому другу Шану. Потому что, когда я собиралась ехать на концерт к ВП, я должна была поехать 3 ноября 2015 в Одессу, но мой друг Шан сказал, что он поедет со мной, чтобы я одна там не бродила. Но вышло так, что 3 ноября он не мог и сказал: давай поедем 4. Я посмотрела, а 4 ноября – Николаев. Мне было все равно куда ехать, лишь бы на концерт к ВП. И мы взяли билеты в Николаев. Суть в том, что в Одессе вероятность жить в одном отеле мизерная и вряд ли бы мы там встретились", – вспоминает Екатерина.

Теперь возлюбленная Виктора размышляет над тем, а как бы все сложилось, если бы она попала не в Николаев, а в Одессу. Ведь вряд ли бы они были соседями в отеле и смогли встретиться.

25-летняя невеста Виктора Павлика заговорила о пластической операции:

"Кто не знает, мы с ВП познакомились в Николаеве, после концерта, на который я приехала. Познакомились чудом, потому что наши номера в отеле оказались соседними. Так вот продолжение истории! Благодаря китайскому другу я встретила ВП, а если бы не Катя, которая знает в совершенстве китайский, вряд ли я бы подружилась с Шаном. А если бы я не поступила в Шевченко, я бы не знала Катю. Выходит что весь мой путь в Киеве изначально вел к тому, чтобы встретить ВП", – делится Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова откровенно рассказала об их с Виктором Павликом кредитах.

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