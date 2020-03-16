Невеста Виктора Павлика рассекретила имя будущего сына

25-летняя Екатерина Репяхова выбором имени удивила жениха

25-летняя невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова недавно дала интервью, в котором заявила, что до 100 лет ее избранник жить не будет, поэтому у нее есть стимул хорошо выглядеть. Вскоре после этого Екатерина Репяхова заявила, что журналисты некорректно ее процитировали, и опубликовала откровенное фото из душа. Теперь же девушка рассекретила имя их с певцом будущего сына.

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Так, на своей странице в Instagram Екатерина опубликовала видео исполнения песни Владимира Высоцкого "Кони привередливые" Еленой Ваенгой и Людмилой Соколовой. В подписи к кадру невеста Павлика рассекретила имя их будущего сына. Но, кажется, сам Виктор весьма удивился этому.

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"Я плачу! Меня разрывает чувство счастья вырасти и знать наизусть ваши песни, Владимир Семенович! Мой сын Миша, будет знать их наизусть и надеюсь, когда-нибудь испытает такие же чувства. Как удивительно построен мир. Кто-то приходит на Землю и проникает сквозь столетия и миллионы душ. А кто-то проживает свою жизнь бесследно...", – написала Репяхова. На что в ответ получила комментарий от 54-летнего жениха: "Майкл?". "Моше", – уточнила Екатерина.

Почему поначалу Екатерина не верила в отношения с Виктором Павликом, узнайте в интервью "Зіркового шляху":

А недавно стало известно, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова не пригласили на свадьбу младшего сына музыканта.

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