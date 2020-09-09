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Невеста Владимира Остапчука объявила об отмене их свадьбы

Сегодня, 15:49

Пара перенесла торжество из-за коронавируса

После новости о том, что Владимир Остапчук заболел коронавирусом, его невеста Кристина Горняк объявила, что в ближайшее время они не смогут сыграть свадьбу.

На своей странице в Instagram Кристина призналась, что у них с Владимиром уже были запланированы девичник и мальчишник, а также – сюрпризы к свадьбе. Но, из-за того, что у шоумена обнаружили коронавирус, торжество пришлось перенести.

Кристина Горняк
Кристина Горняк
Фото: instagram.com/kristygor

"Сейчас свадьбы не будет. Да, да...Вы правильно прочитали. Мы переносим дату и очень ждем. Когда нас подкосила болезнь, я подозревала, что празднованию свадьбы наступает "конец". Стало жутко обидно, что вот как, и почему я. Был уже спланирован девичник, вот прям послезавтра мы должны были ехать с моими подругами, у Вовы был спланирован мальчишник...Были примерки платьев, подготовки с декораторами, организованы сюрпризы для любимого на свадьбу и тут все перевернулось в другую сторону...Можно, конечно, сесть и подумать, что все это знаки, а можно как мы, подумать, что значит будет еще круче праздник, но немного позже!" – пишет Кристина.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

В комментариях подписчики девушки начали утешать ее и пожелали им с Владимиром скорейшего выздоровления. Отметим, что у Горняк тест на COVID-19 оказался отрицательным, однако у девушки есть легкое першение в горле и пропало обоняние.

Напомним, Владимир Остапчук рассказал, как делал предложение своей девушке на яхте в Турции.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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