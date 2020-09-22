Невеста Владимира Остапчука рассказала о походах в секс-шоп

Девушка уверена, что это помогает поддерживать гармонию в отношениях

Возлюбленная ведущего шоу "МАСКА" Владимира Остапчука, Кристина Горняк, в программе "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", рассказала, как они вносят разнообразие в свою интимную жизнь.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк в августе обручились. Невеста шоумена рассказала об их интимной жизни.

Когда речь зашла о походах в секс-шоп, она улыбнулась и ответила: "Игрушки из секс-шопа у нас есть, а какие – рассказывать не буду".

По словам героини "Зіркового шляху", некоторые покупатели неловко себя чувствуют, оказываясь в таком магазине.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Ты обычно заходишь туда, шутишь и говоришь: "Это не мне, а подружке". А потом с удивлением обнаруживаешь, что там находится, и начинаешь интересоваться: "И такое у вас есть?! А это что?! Покажите нам". И это классно", – сказала невеста Владимира Остапчука.

Однако Кристина Горняк не рассказала, что они с Владимиром Остапчуком покупают в секс-шопе. Но объяснила, как важно время от времени туда наведываться.

"Мужчина и женщина должны заходить в секс-шоп, если они хотят, чтобы у них в отношениях все было хорошо. Но мы поначалу отказываемся слушать что-либо на столь интимную тему. А потом понимаем, что можем получить очень полезную информацию. Поэтому я стараюсь все узнать, чтобы в нашей паре все было хорошо", – объяснила невеста Владимира Остапчука.

Напомним, Владимир Остапчук с невестой вылечились от коронавируса и рассказали о подготовке к свадьбе. Ранее невеста Владимира Остапчука рассказала, чем шоумен впечатлил ее маму.

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