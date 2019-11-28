"Невыносимая боль": Мадонна обратилась к поклонникам

Певица отменила ряд концертов в рамках гастрольного тура

Мадонна Фото: Getty Images

Культовая американская певица Мадонна, которую обвинили в расизме из-за фотографии в Twitter, сделала заявление, которое расстроило поклонников звезды – ее здоровье ухудшилось, поэтому ей приходится отменять запланированные концерты.

Мадонна поразила фанатов эпатажным поступком. Детали в видео:

Более того, певица призналась, что сейчас ее мучает невыносимая боль и ей необходимо прислушиваться к советам врачей. На своей странице в Instagram 61-летняя исполнительница извинилась перед поклонниками и предупредила об отмене своего гастрольного тура Madame X. Мадонна отменила выступления в Бостоне 30 ноября, 1 и 2 декабря. Деньги за билеты зрители получат обратно.

"Шоу приносит мне столько радости, что его отмена – своеобразное наказание для меня. Впрочем, невыносимая боль, которую я сейчас ощущаю, мешает мне. Я должна отдыхать и выполнять приказы врачей, чтобы вернуться сильнее и продолжить путешествие со всеми вами", – заявила Мадонна поклонникам.

Недавно мы также рассказывали о самых громких скандалах с участием Мадонны.

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