Эксклюзив

Независимость в каждом из нас: звезды поздравили украинцев с праздником

Анатолий Анатолич, Екатерина Кухар, Лилия Ребрик и другие звезды рассказали о своей формуле независимости

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают один из самых знаковых праздников в году – День Независимости. Эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle украинские звезды, среди которых телеведущий Анатолий Анатолич, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, певец Сергей Бабкин, рассказали, в чем состоит их формула независимости, а также поздравили украинцев с праздником.

Злата Огневич: "Незалежність – це любов до себе і тих, хто живе у твоїй країні".

Лилия Ребрик: "Формула незалежності – це успіх кожного небайдужого українця, повага до інших людей, улюблена робота і діти, які роблять світ кращим".

Анатолий Анатолич: "Формула незалежності – коли я можу подорожувати світом, але повертатися до своєї улюбленої країни".

Тарас Тополя: "Моя формула незалежності – це вміння знайти однодумців і спільно заради мети рухатися до перемоги".

Sonya Key: "Формула незалежності – це говорити те, що ти думаєш, і писати те, що ти хочеш".

Сергей Бабкин: "Ми неймовірно чудова нація, талановита, щира і співоча".

Катерина Кухар: "Формула незалежності для мене – це постійний розвиток".

TAYANNA: "Незалежність – це натхнення, яке наповнює любов’ю і енергією".

KHAYAT: "Моя особиста формула незалежності – це віра у себе і ціль, яка дає стимул жити далі".

Арсен Мирзоян: "Незалежність – це свобода прийняття рішень, твій власний вибір, який ніхто не обмежує".

Виктор Павлик: "Моя незалежність у тому, що я вірю в Бога, що я люблю і знаю, що любов – то є Бог".

Jerry Heil: "Формула незалежності в тому, щоби просто бути собою. Це моє головне правило по життю".

TARABAROVA: "Формула незалежності – це вірити в свою мрію, вірити в себе і працювати".

А если вы до сих пор не решили, как отметить праздник, узнайте, какие мероприятия запланированы ко Дню Независимости 2019. Кроме того, мы поделились ТОП-10 голливудских звезд с украинскими корнями.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram