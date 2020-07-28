"Неземная красота": Горячая Настя Каменских продемонстрировала фигуру в купальнике
Певица опубликовала в Сети фото из Турции
Настя Каменских, которая недавно спародировала Шер, Бритни Спирс и Шакиру, во время пандемии коронавируса отправилась в Турцию. Снимками с летнего отдыха артистка делится с фолловерами на своей странице в Instagram.
На свежем кадре NK продемонстрировала стройную подтянутую фигуру, напомнив о важности тренировок и занятий спортом.
Для кадра Настя Каменских позировала в раздельном полосатом купальнике на фоне моря. "Пристально слежу, чтобы все потренировались утром. А ты сегодня уже сделал утреннюю гимнастику?", – поинтересовалась певица у подписчиков.
Каменских даже на отдыхе не забывает о спорте. По утрам певица выходит на пробежку, не забывая по пути сделать красивые селфи в лучах восходящего солнца. Как, например, недавно в Анталии.
Поклонники Насти в который раз восхитились ее физической формой и красивой фигурой: "Какая же вы красивая", "Вау, неземная красота", "Мотиватор и вдохновитель".
Чем на карантине занимается Настя Каменских, смотрите в ролике:
А на днях Настя Каменских показала точеную фигуру в облегающем белоснежном платье.
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