Нежность и любовь: дочь Кузьмы Скрябина показала новые снимки со свадьбы

Мария-Барбара позирует в нежных объятиях молодого супруга

Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Фото: instagram.com/miss___mariya

Дочь Кузьмы Скрябина – 22-летняя Мария-Барбара вышла замуж 20 декабря. После смерти отца и легендарного музыканта, который погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе, девушка исчезла из поля зрения прессы и много лет не вела никакой публичной жизни. Но после радостного события в жизни – замужества – 22-летняя студентка медицинского университета охотно делится снимками праздничной церемонии.

Подробнее о свадьбе Барбары Кузьменко смотрите в сюжете:

Так, на днях Мария-Барбара опубликовала на своей странице в Instagram новые романтические кадры со свадьбы с ее сокурсником – Виктором Туром.

"20.12.2019. Невероятно благодарны нашей семье, друзьям и близким за то, что разделили с нами моменты счастья в день создания нашей семьи. И благодарим тех, кто помог сделать его таким, как мы представляли", – написала дочка Кузьмы.

Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Фото: instagram.com/miss___mariya 1/7

Супругом Барбары стал ее сокурсник – Виктор Тур. Они вместе учатся в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году.

Напомним, что недавно украинский певец Александр Пономарев показал архивное совместное фото с Кузьмой Скрябиным.

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